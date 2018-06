Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin face pe niznaiul și declara ca Rusia nu incearca sa divizeze Uniunea Europeana, informeaza BBC. Remarcile sale vin inaintea vizitei in Austria, prima calatorie a liderului de la Kremlin intr-o țara din Europa de Vest in ultimele 12 luni. Vladimir Putin a declarat pentru postul austriac…

- Produsul Intern Brut (PIB) al Romaniei in primul trimestru din 2018 a fost de 176 de miliarde de lei, in crestere cu 4,2% fata de acelasi trimestru din 2017, a declarat marti, la Guvern, vicepremierul Viorel Stefan, citand „date Eurostat”. „Romania, cu 4,2%, este a cincea economie din UE si consemneaza…

- Ministrul de interne, Carmen Dan, a fost audiata, marți, in cadrul Comisiei de Aparare din Senatul Romaniei, unde a dat explicatii privind jafurile din Sinesti, care au șocat opinia publica in ultimele saptamani. Alaturi de Carmen Dan, in comisie, a fost prezent si seful Politiei Romane, Catalin Ionita.…

- Wess Mitchell, asistentul Secretarului de Stat american, a declarat ca Republica Moldova este pe prima linie de confruntare geopolitica, ca apreciaza eforturile depuse pentru promovarea reformelor și ca incurajeaza continuarea acestora, potrivit Radio Chișinau. „SUA vor acorda R. Moldova intreg suportul…

- Președintele comisiei parlametare de control a activitații SRI, Claudiu Manda, a declarat, joi seara, dupa audierea lui Florian Coldea, ca acesta a confirmat organizarea unei petreceri de Craciun, dar ca nu s-a taiat niciun porc. Potrivit lui Claudiu Manda, Florian Coldea a confirmat evenimentul de…

- Romania a cheltuit doar 1,80% din Produsul Intern Brut pentru cheltuieli de aparare in 2017, se arata intr-un raport publicat de NATO, pe data de 15 martie. Datele din acest raport sunt foarte relevante, in contextul in care toate pozițiile publice din ultimul an ale Ministerului Apararii Naționale,…

- Administrația Prezidențiala a transmis, vineri, intr-un comunicat de presa, ca CSAT nu a impus incheierea unor protocoale, acordurile fiind realizate la cererea SRI sau a altor institutii, motiv pentru care responsabilitatea de desecretizare a acestora nu intra in responsabilitatea Consiliului Suprem…