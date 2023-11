Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat luni, la Bruxelles, un ajutor suplimentar de 25 de milioane de euro pentru palestinienii din Fasia Gaza, ceea ce ridica la 100 de milioane de dolari suma totala a ajutorului umanitar european.

- Presedintele Chinei, Xi Jinping a declarat joi, 19 octombrie, in timpul unei intalniri la Beijing cu premierul egiptean Mustafa Madbouly, ca RP China doreste sa ”aduca” mai multa ”stabilitate” in Orientul Mijlociu, potrivit presei de stat, citata de Agerpres . Remarcile presedintelui chinez vin in contextul…

- Forțele de aparare israeliene (IDF) au anunțat crearea unei zone umanitare in sudul Fașiei Gaza, in care va fi furnizat ajutor internațional, dupa zile de negocieri cu Egiptul, SUA și alții pentru a crea o zona sigura pentru locuitorii din Gaza care fug.Forțele de aparare israeliene spun ca palestinienii…

- Soldații israelieni care se pregatesc pentru o ofensiva terestra in Fașia Gaza se vor confrunta cu o serie de provocari serioase - cladiri inghesuite, mine și tuneluri - in timp ce ii vor vana pe militanții Hamas care se amesteca printre civili, o situație ce ar putea provoca suferințe umane imense…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat sambata triplarea ajutorului umanitar, pana la 75 de milioane de euro, pentru populatia din Fasia Gaza, informeaza Agerpres. ”Comisia Europeana va creste imediat cu 50 de milioane de euro pachetul actual de ajutor umanitar prevazut pentru…

- Instituția condusa de Ursula von der Leyen a aprobat o schema de ajutoare in valoare de 24 de milioane de euro „pentru sprijinirea investițiilor in porturile maritime și interioare in contextul razboiului Rusiei impotriva Ucrainei”, a transmis Comisia Europeana, vineri, 13 octombrie.„Romania a notificat…

- Uniunea Europeana va acorda Romaniei un ajutor de 33,9 milioane euro, ca daune pentru acoperirea efectelor secetei de anul trecut. Banii provin din Fondul de Solidaritate al UE, care asigura asistența financiara in cazul unei catastrofe naturale. Țara noastra a solicitat ajutorul ca urmare a pagubelor…