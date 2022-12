Stiri pe aceeasi tema

- Diplomati ai Uniunii Europene sustin ca exista un acord provizoriu intre statele membre, de a impune un plafon al preturilor petrolului rusesc, ca pedeapsa pentru invazia Ucrainei, informeaza Rador.

- Guvernele Uniunii Europene au ajuns joi la un acord provizoriu privind introducerea unui plafon de pret de 60 de dolari pentru un baril de petrol rusesc exportat pe mare, insotit de un mecanism de ajustare care ar permite mentinerea plafonului la cel putin 5% sub pretul pietei, a declarat pentru…

- Administrația Statelor Unite a aprobat o potențiala vanzare de armament, in valoare de 323 de milioane de dolari, catre Finlanda, care are o granița comuna cu Rusia, anunța Rador.

- Prețul petrolului rusesc ar trebui sa fie limitat la 30 și 40 de dolari pe baril, mai mic decat nivelul propus de G7, a declarat sambata președintele ucrainean Volodimir Zelenski, relateaza Reuters.

- Kremlinul elaboreaza un decret prezidențial care va interzice companiilor ruse și oricaror comercianți care cumpara petrolul națiunii sa-l vanda oricarei persoane care participa la un plafon de preț, potrivit unei persoane care cunoaște problema, noteaza Bloomberg.

- O reuniune a reprezentantilor statelor membre UE, care era programata a avea loc vineri seara, pentru a discuta propunerea G7 privind plafonarea pretului pentru exporturile de petrol ale Rusiei, a fost anulata, au declarat pentru Reuters mai multi diplomati europeni.

- Uniunea Europeana a aprobat cel de-al optulea pachet de sancțiuni impotriva Rusiei. Acesta include plafonarea prețulului petrolului rusesc și o interdicție ce vizeaza portofelele cripto. UE a aprobat cel de-al optulea pachet de sancțiuni impotriva Rusiei, adoptat ca raspuns la invazia ei asupra Ucrainei,…

- Uniunea Europeana a propus ca serviciile de pilotaj maritim sa fie scutite de la sanctiunile care vizeaza transferul de petrol rusesc, sanctiuni care ar urma sa intre in vigoare in acest an pentru a pedepsi Rusia pentru invazia sa din Ucraina, transmite Bloomberg.