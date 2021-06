Uniunea Europeană pregăteşte sancţiuni pentru operatorul aerian naţional din Belarus Inghetarea de active si interdictiile de calatorie fac parte dintr-un pachet de sanctiuni noi ale UE impotriva regimului presedintelui Alexandr Lukalenko, care a obligat o cursa a Ryanair intre Grecia si Lituania sa aterizeze la Minsk pe 23 mai, pentru arestarea jurnajistului disident si a prietenei acestuia. Guvernele UE, care au descris incidentul ca fiind piraterie de stat, au afirmat ca vor sa tinteasca sectoarele care au un rol major in economia belarusa. Sactiunile ar putea include interzicerea vanzarii de obligatiuni si sectorul petrolului si al potasei, care realizeaza exporturi mari.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In 25 mai, Belarusul a obligat un avion apartinand Ryanair, care zbura din Grecia in Lituania, la bordul careia se afla jurnalistul disident belarus Roman Protasevici, sa aterizeze la Minsk. Bloggerul era cautat de la manifestatiile de anul trecut impotriva realegerii denuntate drept frauduloasa de…

- Canada a condamnat Belarusul dupa ce a deturnat un avion pentru a-l aresta pe jurnalistul Roman Protasevici, un opozant al regimului Lukașenko. In timp de premierul canadian, Justin Trudeau, a declarat ca ar putea fi inasprite sancțiunile fața de Belarus, autoritațile de la Minsk au anunțat ca iși vor…

- „Cu efect imediat, companiilor aeriene din Belarus li se va impiedica sa patrunda in spațiul aerian al Marii Britanii, cu excepția cazului in care este autorizat in mod specific”, a scris pe Twitte r Grant Shapps, ministrul britanic al Transporturilor.Oficialul britanic a precizat ca guvernul „ia masuri…

- In acest caz, calificat drept o ”deturnare” a cursei de duminica intre Grecia si Lituania a unui avion al operatorului irlandez Ryanair, liderii UE au cerut eliberarea imediata a lui Roman Protasevici, un opozant cunoscut al presedintelui belarus Alexander Lukasenko. Liderii europeni au mai decis sa…

- Ambasadorii statelor membre ale NATO vor dezbate astazi, la Bruxelles, cazul interceptarii de Belarus a unui avion de pasageri ce efectua un zbor Atena-Vilnius, a anuntat ieri un reprezentant al Aliantei Nord-Atlantice, potrivit AFP si Reuters, preluate de Agerpres. Un avion de pasageri ce efectua un…

- Deputatul USR – PLUS Iulian Bulai crede ca un semnal serios din partea Romaniei ar fi declararea non grata a ambasadorului Belarusului la București. Solicitarea vine in contextul scandalului internațional generat de sechestrarea unui avion civil, ce survola Belarusul, și arestarea jurnalistul Roman…

- Rusia a acuzat luni Occidentul de ipocrizie pentru reactia sa dupa ce un avion al companiei Ryanair ce efectua un zbor Atena-Vilnius a fost constrans de autoritatile belaruse sa aterizeze duminica la Minsk, transmit Reuters si AFP, potrivit Agerpres. Autoritatile belaruse au recurs la un avion de…

- Autoritatile belaruse au recurs la un avion de vanatoare si au semnalat o falsa alerta cu bomba pentru a forta un avion al companiei aeriene irlandeze Ryanair ce efectua o cursa intre Grecia si Lituania – tari membre ale UE si ale NATO – sa aterizeze la Minsk, unde l-au arestat pe pasagerul Roman Protasevici,…