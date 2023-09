Stiri pe aceeasi tema

- Cinci jucatori americani din domeniul digital – Alphabet, Amazon, Apple, Meta și Microsoft – precum și compania chineza ByteDance, proprietara TikTok, vor face obiectul unor noi norme stricte ale Uniunii Eeuropene menite sa limiteze practicile anticoncurențiale. Regulamentul privind piețele digitale…

- Conform regulamentului privind piețele digitale Digital Markets Act (DMA), Comisia Europeana a desemnat miercuri, pentru prima data, șase controlori de acces („gatekeepers”), și anume Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta și Microsoft.

- Marile platforme online, precum TikTok și Twitter, nu au reușit sa combata eficient dezinformarea rusa in primul an al razboiului din Ucraina, potrivit unui studiu publicat miercuri de Uniunea Europeana și citat de AFP.

- Rețelele de socializare vor trebui sa se conformeze, incepand cu 25 august, legislației europene privind difuzarea imaginilor violente și a discursului instigator la ura, a avertizat, luni, Thierry Breton, comisarul european pentru piața interna, la o saptamana dupa revoltele care au zguduit Franța…

- Alphabet, compania mama a Google, si-a avertizat angajatii cu privire la modul in care folosesc chatboturile, inclusiv propriul sau Bard, in timp ce promoveaza programul in intreaga lume, au declarat patru persoane familiarizate cu problema, transmite Reuters. Grupul si-a sfatuit angajatii sa nu introduca…

- Grupul si-a sfatuit angajatii sa nu introduca materialele sale confidentiale in chatboturile AI, au spus persoanele, iar compania a confirmat, invocand politica de lunga durata privind protectia informatiilor. Chatboturile, printre care Bard si ChatGPT, sunt programe care imita inteligenta umana, care…

- Uniunea Europeana a acuzat miercuri Google de incalcarea regulilor antitrust in tehnologia pentru publicitate, cunoscuta sub numele de adtech, si ar putea cauta separarea unor parti din afacerea gigantului tehnologic pentru a atenua preocuparile UE, transmite Reuters. Comisia Europeana, bratul executiv…

- Comisia Europeana, bratul executiv al UE, a ajuns la o concluzie preliminara ca Google este dominanta pe piata europeana a serverelor de reclame pentru editori si a instrumentelor programatice de cumparare de reclame pentru internetul deschis. Comisia a mai spus ca Google a abuzat de aceasta pozitie…