Uniunea Europeană aprobă un tratament preventiv contra bronșiolitei Bronșiolita este o infecție virala care ii afecteaza in special pe bebeluși. In aceasta toamna, bronșiolita a explodat in Franța, transformandu-se intr-o veritabila epidemie. In fața acestei realitați, tratamentul numit Beyfortus este mult așteptat, deoarece acționeaza ca un vaccin fara a fi un vaccin, impiedicand contaminarea cu virusul bronșiolitei, VRS – virusul respirator sincițial. Beyfortus, aprobat de Uniunea Europeana preventiv, va fi disponibil incepand cu sezonul viitor 2023. Dezvoltat de Sanofi și AstraZeneca, printr-o ințepatura se distribuie anticorpi de sinteza, care ofera organismului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Uniunea Europeana a autorizat un tratament preventiv pentru bronsiolita, in contextul unei epidemii puternice care afecteaza mai mult tari europene, au anuntat vineri companiile farmaceutice AstraZeneca si Sanofi, producatoare ale medicamentului, informeaza AFP, citeaza Agerpres.

