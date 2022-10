Uniunea Europeană analizează mai multe opțiuni pentru plafonarea prețului gazelor Liderii statelor membre UE vor profita de reuniunea lor de la finele acestei saptamani pentru a analiza mai multe optiuni pentru plafonarea pretului gazelor naturale, un subiect care creeaza divergente in UE de mai multe saptamani, potrivit unei noi variante de lucru a concluziilor summitului din 20-21 octombrie, consultata de Reuters. Statele membre UE sunt blocate de mai multe saptamani cu privire la subiectul necesitatii si modalitatilor plafonarii pretului gazelor, in cadrul eforturilor de tinere sub control a preturilor in crestere la energie, in conditiile in care Europa se indreapta spre… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

