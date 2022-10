Uniunea Europeană a semnat un pachet de asistenţă financiară de 5 miliarde de euro destinat Ucrainei ”Memorandumul de intelegere privind acordarea de 5 miliarde de euro in asistenta macrofinanciara” Ucrainei a fost semnat de UE, a declarat premierul ucrainean Denis Smihal pe contul de Twitter. El a adaugat ca este ”recunoscator” presedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen si lui Dombrovskis ”pentru o astfel de decizie”. Smihal a subliniat ca acesta este un alt gest al hotararii Uniunii de a ”sprijini (Ucraina) sa castige acest razboi, sa reconstruiasca si sa urmareasca (un) viitor european”. The has just signed a Memorandum of Understanding on providing E5B in macro-financial assistance.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

