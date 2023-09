Stiri pe aceeasi tema

- Documentul precizeaza ca statele de la Marea Neagra inseamna Turcia, Romania, Bulgaria, Moldova, Ucraina si Georgia. Statele riverane ale Marii Negre sunt esentiale in contracararea agresiunii din partea guvernului Federatiei Ruse si contribuie la securitatea colectiva a NATO, arata documentul.„Statele…

- Alaturi de Statele Unite, principalul sustinator militar, financiar si umanitar al Ucrainei in fata invaziei rusesti, tarile limitrofe celor doi beligeranti se afla in prima linie, depunand un efort si mai mare, raportat la bogatia lor, scrie AFP, informeaza News.ro.Statele Unite, principalul contributor165…

- Parteneriatul Strategic cu Statele Unite va continua sa ghideze, in mod consecvent, politica externa si de securitate a Romaniei, a afirmat, miercuri, presedintele Klaus Iohannis, la receptia de Ziua Independentei. El a amintit de angajamentul ferm al presedintelui SUA „de a apara fiecare centimetru…

- Marea Britanie, Statele Unite si Uniunea Europeana au promis ajutor suplimentar de ordinul miliardelor de dolari pentru reconstructia Ucrainei in cadrul conferintei din Londra pentru reconstructia tarii, potrivit Reuters.Salutand sustinerea, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a subliniat totusi…

- Acest ajutor este destinat cu prioritate infrastructurii esentiale ucrainene, devastata in razboiul rus din Ucraina. The United States will send $1.3 billion more in aid to Ukraine to help the conflict-hit country overhaul its energy grid and modernize its ports, railways, and other infrastructure,…

- Ucraina a cerut miercuri tarilor occidentale sa ofere un ajutor suplimentar de 5,5 miliarde de euro pentru reconstructia tarii in urmatoarele 12 luni, subliniind ca se confrunta cu cel mai mare proiect de reconstructie din Europa de la cel de-al Doilea Razboi Mondial incoace, relateaza Reuters. In cadrul…

- Dmitri Peskov, secretarul de presa al dictatorului rus, a declarat ca sarcina țarii agresoare cu privire la așa-numita “demilitarizare” a Ucrainei ar fi fost in mare parte indeplinita. Peskov intr-un interviu pentru RT Arabic, potrivit agenției de presa de propaganda TASS. “Intr-adevar, Ucraina a fost…