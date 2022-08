Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a coordonat evacuarea a aproximativ 1.000 de pacienti ucraineni care au nevoie de ingrijiri urgente catre spitale din 18 state membre de la inceputul invaziei ruse, a declarat, vineri, un purtator de cuvant al Comisiei UE intr-un comunicat, relateaza CNN.

- In pofida reluarii exporturilor de cereale prin porturile ucrainene de la Marea Neagra, gratie acordului international intermediat de ONU si Turcia, Uniunea Europeana intentioneaza sa isi continue eforturile destinate crearii unor rute alternative care sa permita exporturile de cereale ucrainene,…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 202 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 508 teste efectuate (din care 432 teste rapide). Din totalul persoanelor identificate pozitiv in ultimele 24 ore la nivelul județului…

- SUA si Uniunea Europeana au indemnat joi Rusia sa accepte rapid redeschiderea porturilor ucrainene pentru a permite exportul milioanelor de tone de cereale care sunt stocate acolo si a atenua astfel criza alimentara mondiala, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, condamna cu fermitate actiunile de intimidare fata de membrii Asociatiei Logs din Timisoara, aminintati cu moartea si loviti cu pietre de vecinii de etnie romai. Fritz afirma ca nu este un eveniment izolat, ci este "un mod de lucru al mafiei imobiliare"…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat ca i s-ar parea firesc ca toți asistenții sa aiba examen de bacalaureat și va discuta cu reprezentanții corpului medical și cu ministrul Educației despre inscrierea la postlicealele sanitare, potrivit antena3.ro ”Acolo avem o problema pe care eu o cunosc,…

- Moscova a cerut joi revizuirea sanctiunilor impotriva Rusiei pentru a da curs unui apel al ONU de a debloca accesul in porturile ucrainene de la Marea Neagra astfel incat sa poata fi reluate exporturile de cereale, relateaza agentia Interfax, citata de Reuters. Ucraina, unul dintre principalii producatori…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 23 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 1.099 teste efectuate (din care 629 teste rapide). Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, este…