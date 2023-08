Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a aprobat, in temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, o schema romaneasca in valoare de 200 milioane euro (998 milioane lei) menita sa ii despagubeasca pe proprietarii de paduri pentru lemnul pe care nu l-au taiat, ca urmare a unor restrictii ecologice obligatorii, informeaza…

- Potrivit datelor transmise de Ministerul Sanatații, Romania a primit peste 35 de milioane de doze pentru care a platit 2,4 milioane de lei Deja, peste 9,5 milioane de doze au expirat și sunt in proces de distrugere, iar alte milioane zac in depozitele din țara. Mai mult, statul roman a reușit sa vanda…

- Scandalul cerealelor ucrainene: Ajutor de 100 de milioane de euro pentru cinci tari est-europene, inclusiv Romania, aprobat de BruxellesComisia Europeana a aprobat luni un ajutor de 100 de milioane de euro pentru cinci tari din Uniunea Europeana, printre care Romania, afectate de afluxul de cereale…

- Ucraina urmeaza sa primeasca imprumuturi suplimentare in valoare de pana la 100 de milioane de euro (108 milioane de dolari) de la Uniunea Europeana pentru repararea daunelor cauzate de razboi, a anuntat marti, 13 iunie, Comisia Europeana, relateaza Dpa și Agerpres . ”Suntem hotarati sa readucem viata…

- Exporturile de grau moale ale Uniunii Europene in sezonul 2022/2023, care a inceput la 1 iulie 2022, au ajuns la data de 21 mai anul curent la 28 de milioane de tone, in crestere cu 13% fata de cele 24,86 milioane de tone de grau exportate in aceeasi perioada a sezonului 2021/2022, arata datele publicate…

- Romania are mai mulți stupi decat orice tara din Uniunea Europeana, respectiv 1,5 milioane, arata datele Eurostat publicate vineri, 19 mai, cu ocazia Zilei mondiale a albinelor (20 mai). Bulgaria este pe locul cinci in topul statelor membre UE cu cei mai multi stupi de albine in 2020, cu aproximativ…