- In cursul colaborarii cu restul lumii pentru combaterea COVID-19, China a lansat informații in timp util despre epidemie și a impartașit experiența sa de prevenire și control pentru a promova schimburile internaționale și cooperarea in domeniul prevenirii și controlului epidemiilor. Principalele masuri…

- Primul ministru interimar, Dominic Raab, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca originile focarului de coronavirus din China trebuie investigate de catre comunitatea internationala, scrie Business Insider.

- Dezvoltarea unei rutine noi nu se face simplu, deoarece vechea rutina se activeaza adesea automat, involuntar și astfel este greu de controlat. De aceea, e important sa planificam eficient o noua rutina, pe principii psihologice...

- Președintele Chinei, Xi Jinping, a declarat joi ca “este imperios necesar pentru comunitatea internaționala sa-și fortifice increderea, sa acționeze in maniera unita și sa lucreze impreuna pentru a da un raspuns colectiv epidemiei cu Covid-19”. “Noi, a spus președintele Xi Jinping, trebuie sa determinam…

- Conform ultimului sondaj INSCOP Research realizat in parteneriat cu Verifield și cotidianul Adevarul, in perioada 16-19 martie 2020, intitulat ”Percepția populației cu privire la epidemia COVID -19 in Romania”, televiziunile și paginile de internet ale presei scrise sunt principalele surse de informare…

- Frontierele se inchid una dupa alta, transmit corespondenții agențiilor internaționale de presa. Aproape 100 milioane de europeni sunt in izolare. Liderii europeni iau masuri tot mai drastice, in incercarea de a opri propagarea epidemiei cu Covid-19. Luni, Spania a decis sa-și inchida frontierele. Militarii,…

- Autoritațile sanitare au anunțat marți dimineața decesul a 71 pacienți contaminați cu coronavirus, iar numarul noilor contaminați in ultimele 24 de ore a crescut cu 508. Totalul deceselor provocate de virusul ucigaș a ajuns in China continentala la 2663, iar in afara granitelor ei s-a apropiat de 1.900.…