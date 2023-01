Unirea Principatelor Romane este meritul lui Alexandru Ioan Cuza.

Stiri pe aceeasi tema

- OPINII Catalin Silegeanu: „Hora romanilor anuleaza diviziunea sociala, alaturand oamenii intr-un cerc protector” Unirea Principatelor Romane de la 1859 a aratat ca hotarul nu poate separa poporul unit in credința și simțire. Romania s-a nascut dintr-un ideal, iar voința oamenilor de a construi o națiune…

- Premierul Nicolae Ciuca afirma, in mesajul transmis de Ziua Unirii Principatelor Romane, ca responsabilitatea clasei politice si a institutiilor statului este sa onoreze ”actul energic al intregii natiuni romane”, asa cum Mihail Kogalniceanu descria Unirea Principatelor. Mai mult, spune Nicolae Ciuca…

- Mica Unire sau Unirea Principatelor Romane a avut loc sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza și a fost primul pas important pe calea infaptuirii statului național unitar roman. Aceasta zi a ramas in istoria romanilor ca fiind una dintre cele mai importante, insa cand a avut loc Mica Unire? Scurt istoric.…

- Marți 24 ianuarie 2023, de la ora 12.30, la Sala Unirii din Alba Iulia va fi vernisata expoziția „24 ianuarie 1859 – Unirea Principatelor Romane”. Cu aceasta ocazie vor fi expuse in premiera la Alba Iulia o serie de documente și piese originale, care au aparținut domnitorului Alexandru Ioan Cuza și…

- In 2023, romanii vor avea 15 zile libere legale, din care 12 pica in timpul saptamanii. La sfarsitul acestei saptamani, cei care lucreaza la stat vor avea parte de o minivacanta de 4 zile. 24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor, este zi de sarbatoare legala pentru angajații din Romania.Codul Muncii…

- Primaria va aloca 135.000 lei pentru organizarea evenimentelor dedicate implinirii a 164 ani de la Unirea Principatelor Romane. O decizie in acest sens este asteptata poimaine, cu ocazia ultimei sedinte ordinare a Consiliului Local (CL) din acest an. Manifestarile programate sunt cele deja devenite…

