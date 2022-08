Echipa de fotbal Unirea Dej a obținut o victorie istorica in fața formației Dinamo București, in a patra etapa din Liga 2. Partida dintre Dinamo și Unirea Dej s-a disputat astazi, cu incepere de la ora 11, pe Stadionul Clinceni. Uniriștii au deschis scorul in minutul 31. Alex Pop a profitat de o greșeala a lui Bena și a pasat excelent pentru Angelo Cocian, care a inscris cu un șut din 13 metri, la colțul lung. In minutul 54, Roșu a centrat in fața porții Unirii, Daniel Pop a respins mingea in sus și Alexandru Darius Pop a reluat cu capul langa bara din dreapta, 1-1. Bucuria ”cainilor roșii” a…