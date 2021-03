Echipa de volei Unirea Dej s-a impus cu 3-0 in fața Universitații Cluj, intr-un meci disputat azi pe terenul ”șepcilor roșii”. Partida dintre Unirea Dej și ”U” Cluj – care a avut loc in aceasta dupa-amiaza, cu incepere de la ora 18, la Cluj-Napoca – a contat pentru ultimul turneu al Diviziei A1 la volei masculin. Elevii lui Marius Dascalu s-au impus fara probleme, in minim de seturi, 25-15, 25-20, 25-18, la capatul a numai 63 de minute de joc. In urma acestei victorii de trei puncte, CS Unirea Dej a incheiat sezonul regulat pe locul 6. Va reamintim, ieri, dejenii au cedat cu 0-3 in fața Stelei…