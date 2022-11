Stiri pe aceeasi tema

- Florence + the Machine și-a anulat turneul britanic care tocmai incepuse dupa ce solista Florence Welch și-a rupt piciorul pe scena vineri seara, anunța site-ul britanic The Guardian . Florence Welch a avut parte de o cazatura in timpul unui spectacol la O2 Arena din Londra, care era primul concert…

- 75 de tari, printre care Statele Unite, Marea Britanie si Franta urmeaza sa semneze o declaratie comuna prin care se angajeaza sa se abtina de la bombardarea zonelor urbane. Acordul international a inceput sa fie negociat in urma cu trei ani, inainte de razboiul din Ucraina. Este de asteptat ca Rusia,…

- Expulzarea a peste 400 de presupusi spioni rusi din intreaga Europa in cursul acestui an a dat Moscovei „cea mai importanta lovitura strategica” din istoria recenta si l-a luat prin surprindere pe președintele Vladimir Putin, a declarat miercuri Ken McCallum, șeful spionajului intern britanic, potrivit…

- Regele Carol al III-lea al Marii Britanii și Regina consort Camilla au ajuns in Scoția pentru a le mulțumi localnicilor din Ballater, Aberdeenshire, pentru munca depusa in urma morții reginei Elisabeta luna trecuta. Regele și regina s-au intalnit cu localnicii, inclusiv cu o pereche de cai, care au…

- Razboi Rusia – Ucraina, ziua 209. Oficialii pro-rusi din Lugansk și Donețk anunta referendum pentru unificarea cu Rusia in perioada 23-27 septembrie. Autoritațile pro-ruse din Zaporojie și Herson ar putea organiza și ele un referendum de alipire la Rusia in urmatoarele zile. Referendumul din regiunea…

- Un tanar, de 21 de ani, a fost retinut de politia britanica dupa ce a escaladat descult si cu maile goale o cladire cu 72 de etaje din centrul Londrei, potrivit The Guardian, citat de Digi24. Cu puțin timp inainte de a fi reținut de poliția din Londra, Adam Lockwood, un tanar din Manchester cunoscut…