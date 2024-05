Producătorul auto chinez BYD va lua în considerare construirea unei a doua fabrici de asamblare în Europa în 2025 Vorbind la conferinta FT Future of the Car, Shu a spus ca BYD va aduce in Europa un vehicul electric low-cost bazat pe modelul sau chinezesc Seagull. Versiunea europeana a Seagull, care se vinde cu amanuntul in China la mai putin de 10.000 de dolari, ar trebui sa coste mai putin de 20.000 de euro in Europa, a spus Shu. Vehiculele electrice sunt, in medie, cu aproximativ 30% mai scumpe decat modelele echivalente cu motor cu combustie, ceea ce a redus cererea de masini cu emisii zero, lasand producatorii auto traditionali din Europa sa dezvolte modele mai accesibile. Shu a spus ca BYD doreste sa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Turneul european al președintelui chinez Xi Jinping in Franța, Serbia și Ungaria vine intr-un context tensionat: un continent divizat cu privire la modul in care trebuie abordata puterea in creștere a Beijingului și rivalitatea dintre SUA și China. Constructorii auto europeni pierd teren in fața vehiculelor…

- Presedintele Chinei, Xi Jinping, a sosit duminica la Paris, iar vizita a inceput deja sa fie intoarsa pe toate fetele. Macron il intalnește pe Xi: Doi imparați la marginea a doua razboaie, a titrat Politico.eu duminica. Pe fondul unor certuri pe tema mașinilor electrice, coniac și Ucraina, cina președintelui…

- Xi Jinping va vizita Franța, Ungaria și Serbia saptamana viitoare, prima data in ultimii cinci ani. Vizita vine in contextul in care China incearca sa evite un razboi comercial cu UE, pe fondul criticilor tot mai crescande legate de spionaj și sprijinul pentru Rusia in Ucraina.

- Cancelarul german Olaf Scholz se va intalni cu președintele francez Emmanuel Macron, joi seara, la Paris. Ei vor lua cina impreuna pentru a discuta despre politica Uniunii Europene in raport cu China. Discuția va avea loc cu cateva zile inainte de vizita in Europa a președintelui chinez. Cancelarul…

- Compania chineza BYD a confirmat oficial ca modelul sau electric de oraș Seagull va ajunge in Europa anul viitor. Pentru asta, BYD va lansa o noua generație a modelului. In cadrul Salonului Auto de la Beijing, compania chineza BYD a anunțat ca va vinde modelul sau electric de oraș Seagull și in Europa.…

- Presedintele Chinei, Xi Jinping, va face luna viitoare o vizita in Ungaria, a anuntat joi Gergely Gulyas, seful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban, citat de Reuters.Gulyas a precizat ca evenimentul va avea loc in 8-10 mai.

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a anunțat, la reuniunea anuala a ambasadorilor țarii sale, “sfarșitul dominației occidentale”. El a criticat incercarile de a fragmenta economia globala in blocuri geopolitice, subliniind presiunile exercitate “asupra statelor suverane precum Ungaria.” In contextul…

- Supermasina U9 va face parte din brandul de lux Yangwang al BYD, care este disponibil abia de anul trecut si care a lansat alte doua vehicule. Potrivit BYD, U9 va putea atinge o viteza maxima de 309,19 km/h. De asemenea, va putea accelera pana la 100 km/h in 2,36 secunde. Acest lucru este comparabil…