UNIFARM cere deblocarea operațională și utilizarea stocului pentru combaterea pandemiei COVID-19 Conducerea interimara a UNIFARM SA , numita la 30 iulie, cere de urgența modificari legislative pentru deblocarea operaționala a companiei și punerea urgenta in utilizare a stocului UNIFARM, in valoare de 650 de milioane de lei, achiziționat in vederea combaterii pandemiei COVID-19. In stocul existent in depozitele UNIFARM se regasesc, printre altele: 310 ventilatoare, 80 de ventilatoare mobile, 27 de milioane de maști, ochelari și combinezoane de protecție, dezinfectanți,alte materiale sanitare,dispozitive medicale. Achiziționarea stocului pentru combaterea pandemiei COVID-19 a fost realizata…

- 310 ventilatoare, 80 de ventilatoare mobile, 27 de milioane de maști, ochelari și combinezoane de protecție, dezinfectanți și alte materiale sanitare și dispozitive medicale sunt inca pe stocul companiei, care solicita „deblocarea operaționala a companiei și punerea urgenta in vanzare a stocului”, se…

- UNIFARM vrea sa cedeze sute de ventilatoare, milioane de maști și alte materiale sanitare, in valoare de 650 de milioane de lei, Departamentului pentru Situații de Urgența. Pentru ca acest lucru sa fie posibil este necesara modificarea legii, intrucat materialele sunt blocate in depozit. ”Conducerea…

- „Deblocarea de urgența a acestui stoc pentru care Statul Roman a cheltuit sume impresionante de bani este impusa de evoluția negativa a pandemiei și de necesitatea ca autoritațile sa nu cheltuiasca noi resurse financiare pentru achiziționarea altor produse identice.Conducerea UNIFARM a inițiat in urgența…

