- Secretarul de stat Mike Pompeo a transmis tuturor misiunilor diplomatice ale SUA ordinul de a nu se intalni cu grupuri iraniene de opozitie fara aprobare speciala, deoarece ar putea exacerba astfel tensiunile cu regimul de la Teheran, afirma miercuri CNN potrivit Agerpres Televiziunea mentioneaza…

- Compania elvețiana Allseas care instala conducta Nord Stream 2, a retras toate navele din zona de construcție din Marea Baltica, transmite Bloomberg, care citeaza serviciul de presa al companiei. Grupul de nave implicat in construcție va fi desființat, au precizat reprezentanții companiei. In total,…

- Ministrul de Finante a anuntat ca vor avea loc concedieri masive in sistemul bugetar. Florin Citu a anuntat ca dupa ce se vor reorganiza ministerele Cabinetului Orban, in sistemul bugetar vor avea loc disponibilizari masive. Citu a declarat ca cei care au obtinut functii in stat pe criterii politice…

- Decizia Partidului Social-Democrat, de opozitie, de a contesta victoria in alegeri a presedintelui Traian Basescu in instanta, accentueaza criza politica si provoaca miscari ale pietelor, afirma Bloomberg. Diviziunile politice in a doua tara ca grad...

- În cadrul Capital Markets Day din Londra, Unicredit își prezinta noul plan de afaceri, care propune sa genereze 16 miliarde de euro pentru acționari în perioada 2020-2023 și sa creasca distribuția de capital cu 40% pâna în 2019, relateaza Corriere della Serra, potrivit…

- Viorica Dancila ar fi știut cu șase luni inainte de alegerile prezidențiale ca va aduna doar 33% din voturi, conform afirmației lui Vasile Dancu.Florin Cițu nu vrea sa intervina pentru Romania și anunța un DEFICIT URIAȘ: Interviu pentru Bloomberg „Aceste rezultate nu trebuie sa-i surprinda…

- Gigantul aerian Emirates a anuntat luni ca a plasat o comanda ferma pentru 50 de avioane Airbus A350, la un pret de catalog de 16 miliarde de euro, transmit Reuters si Bloomberg, relateaza Agerpres.Citește și: ALERTA Euro a EXPLODAT din nou: leul, la un nou MINIM istoric Grupul aeronautic…