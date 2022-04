UniCredit: Ieșirea din Rusia nu se poate și nu trebuie făcută peste noapte O iesire a UniCredit de pe piata din Rusia nu poate si nu trebuie sa se faca peste noapte, a raspuns conducerea bancii italiene la o intrebare adresata de actionari inaintea Adunarii Generale Anuale de vineri. UniCredit, care se numara printre bancile europene cu cea mai mare expunere pe Rusia , finalizeaza in prezent o evaluare interna a impactului acestei retrageri, a subliniat grupul italian, transmite Reuters . „Vanzarea unei bancii care are peste 4.000 de angajati si care deserveste peste 1.500 de companii, dintre care 1.250 sunt firme europene, nu poate si nu trebuie sa se faca peste noapte”,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer din patru din Romania nu stie ca un numar mare de accidente auto si valoarea despagubirilor influenteaza costul politei RCA, este rezultatul unui sondaj realizat de IRES pentru UNSAR. Rezultatele cercetarii sociologice reconfirma faptul ca, in Romania, frecventa daunelor RCA este una extrem…

- Ministerul Turismului are o idee inedita pentru a atrage cat mai multi turisti straini in Romania: vrea sa ofere unitatilor de cazare un discount de 50% din fiecare noapte de cazare pentru turistii straini, daca stau intr-o vacanta de cel putin patru nopti. Ministerul Turismului doreste sa stimuleze…

- 177.600 doze de vaccin produs de compania Moderna au ajuns astazi in țara, iar transportul a fost asigurat de firma producatoare. Dozele de vaccin au fost aduse in București pe cale terestra și depozitate la C.N. Unifarm S.A., urmand ca in perioada urmatoare acestea sa fie distribuite in centrele regionale…

- Directorul general al UniCredit SpA, Andrea Orcel, a dezmintit speculatiile conform carora al doilea grup bancar italian ar putea fi interesat de banca de investitii Mediobanca din Italia, transmite Reuters. Exista optiuni mai bune pentru UniCredit in privinta fuziunilor si achizitiilor (M&A), a declarat…

- Pentru vaccinarea impotriva Covid-19 copilului minor sunt obligatorii acordarea consimțamantului informat de catre parinți sau de catre tutore/reprezentant legal și de certificatul de naștere al minorului. In Franța, inițial, pentru vaccinarea copilului era nevoie de acordul ambilor parinți, cand era…

- Rusia ar putea declanșa un conflict armat fara precedent in Europa, afirma politologul Cristian Pirvulescu. Chiar daca nu va ataca țarile care fac parte din NATO, Ucraina ramane o ținta sigura și este posibil ca invazia sa se produca din mai multe zone de frontiera. Specialistul spune ca liderul rus…

- Romania se afla pe locul 1 in topul tarilor cele mai stresante pentru soferii incepatori, conform unui studiu realizat la nivel global de o platforma didactica. Drumurile prea inguste, aglomeratia si agresivitatea soferilor in trafic sunt motivele pentru care atat cei care invata sa conduca, cat si…

- Comitetul de coordonare a vaccinarii a anuntat, luni, ca aproape 17.000 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, 4.438 cu prima doza sau cu serul Johnson&Johnson. Potrivit CNCAV, de la ultima raportare, au fost vaccinate 16.963 persoane, dintre care 4.438 cu prima doza sau cu serul Johnson&Johnson,…