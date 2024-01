Stiri pe aceeasi tema

- Delegația UNICEF, a mai fost alcatuita din Voica Pop, expert in protecția copilului, și Yusuf Bafozoda, expert in politici sociale. Aceasta colaborare stransa intre Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale și UNICEF a dat roade productive de-a lungul timpului și va continua sa aduca beneficii semnificative…

- Ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Simona Bucura Oprescu, s-a intalnit cu reprezentanta UNICEF pentru Romania, Anna Riatti, iar in urma discutiilor s-a convenit ca UNICEF se va implica si in elaborarea legislatiei secundare pe pachetul de legi privind reforma asistentei sociale. In plus, s-a…

- Astazi, la Parlament se dezbate bugetul Muncii din nou, dupa ce ieri acesta a primit aviz favorabil in comisiile de specialitate. Din informațiile obținute de Puterea, dezbaterile pe acest buget incep la 14.40. Parlamentarii din comisiile de specialitate au dat ieri aviz favorabil bugetului Ministerului…

- Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Simona Bucura-Oprescu, și Nabil Ammar, ministrul Afacerilor Externe al Republicii Tunisia, au semnat un Protocol de #cooperare in domeniile formarii profesionale și ocuparii. Protocolul vizeaza colaborarea dintre Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale din…

- Ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Simona Bucura-Oprescu, si Nabil Ammar, ministrul Afacerilor Externe al Republicii Tunisia, au semnat un Protocol de cooperare in domeniile formarii profesionale si ocuparii, potrivit unei postari pe Facebook a Ministerului. Conform sursei citate, protocolul…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu a oferit prima reacție vis-a-vis de adoptarea noii legi a pensiilor. Aceasta este de parere ca actul normativ va corecta inechitațile și va aduce stabilitate sistemului de pensii din Romania. „Este o forma de respect pentru cei care au muncit și muncesc in Romania.…

- La inceputul lunii noiembrie, prim-ministrul Marcel Ciolacu le-a cerut miniștrilor ca, fiecare in parte, sa prezinte in coaliție planul de reorganizare, precizand, in context, ca fiecare minister va avea un serviciu unic de avizare. Astazi, Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Simona Bucura Oprescu,…

- Ca si alte state din Europa, Romania se confrunta cu o creștere a cererii de muncitori straini in diverse sectoare, inclusiv asamblare, servicii de curierat, roluri comerciale, construcții, securitate și multe altele. Filipine, cu un surplus de forța de munca calificata, este bine poziționata pentru…