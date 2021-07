Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria va permite incepand de marti intrarea turistilor rusi care detin un certificat de imunitate la COVID-19, a anuntat luni seful diplomatiei de la Budapesta, Peter Szijjarto, transmite MTI. Masura survine ca raspuns la decizia recenta a Rusiei de a relua emiterea de vize turistice si de afaceri…

- Guvernul de la Budapesta, renumit pentru atitudinea sa ostila fata de imigranti, a decis sa relaxeze normele privitoare la muncitorii straini, in incercarea de a accelera revenirea economica din pandemie, transmite Bloomberg, citata de Agerpres. Budapesta va permite companiilor sa recruteze mana de…

- Ministrul ungar al Afacerilor Externe, Peter Szijjarto, a semnat joi cu grupul rus Gazprom un acord de aprovizionare cu gaze naturale pe o perioada de 15 ani, acord care va intra in vigoare imediat ce va expira actualul contract, in luna septembrie a acestui an, transmite Reuters.

- Cetatenii Ungariei si cei ai Republicii Moldova vaccinati impotriva COVID-19 vor putea calatori in cealalta tara incepand de marti fara obligatia de a intra in carantina sau de a prezenta un test negativ la coronavirus, a anuntat sambata seful diplomatiei de la Budapesta, Peter Szijjarto, informeaza…

- Ungaria a convenit cu Republica Ceha asupra calatoriilor fara restrictii intre cele doua tari pentru cei care au fost vaccinati impotriva noului tip de coronavirus, a anuntat vineri dimineata ministrul ungar al afacerilor externe Peter Szijjarto, informeaza MTI. Incepand de sambata, ambele tari isi…