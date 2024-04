Szijjarto: „Geopolitica nu poate avea nimic de-a face cu sportul. Jocurile Olimpice de la Paris ar putea fi un pas spre pace”

Stiri pe aceeasi tema

- Geopolitica nu poate avea nimic de-a face cu sportul, iar pedepsirea sportivilor din astfel de motive este inacceptabila, precum si sugestia ca sportivilor unei natiuni sa nu li se permita sa participe la Jocurile Olimpice, a declarat vineri, la Budapesta, ministrul afacerilor externe si comertului…

- Seful diplomatiei ungare a subliniat ca, in urmatoarele luni, in baza contractului, vor fi livrate 275 de milioane de metri cubi de gaze naturale, Ungaria devenind astfel prima tara care nu se invecineaza cu Turcia si catre care, in cateva zile, aceasta va exporta gaze naturale. Turcia a jucat intotdeauna…

- Ungaria l-a convocat marti pe ambasadorul SUA la Budapesta in semn de protest fata de remarcile facute de presedintele Joe Biden la o reuniune de campanie, cand a spus ca premierul Viktor Orban urmareste instaurarea unei dictaturi, a anuntat ministrul de externe Peter Szijjarto intr-o conferinta de…

- Laura Ilie si Roxana Sidi fac parte din lotul Romaniei care va concura la Campionatele Europene de tir sportiv pentru probele de 10 metri aer comprimat programate la Gyor (Ungaria), intre 26 februarie si 2 martie, cu obiectivul de a prinde unul dintre bilete la Jocurile Olimpice 2024 de la Paris in…

- Guvernul ungar nu trebuie sa fie instruit de delegațiile Congresului american despre ceea ce ar trebui sa se intample in Ungaria, deoarece numai poporul ungar poate decide in acest sens, a atras atentia luni, la Bruxelles, ministrul ungar de externe. Potrivit unui comunicat dat publicitatii de Ministerul…

- Presedinta Agentiei Nationale pentru Sport, Elisabeta Lipa, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, spera ca numarul sportivilor calificati la Jocurile Olimpice de la Paris sa creasca semnificativ pana la startul competitiei supreme, potrivit Agerpres."Speram ca numarul sportivilor calificati…

- Ungaria sustine ferm si neconditionat aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeana, deoarece acest lucru ar fi in beneficiul Uniunii si ar contribui la imbunatatirea competitivitatii acesteia – a declarat joi, la Budapesta, ministrul afacerilor externe si comertului exterior, Peter Szijjarto, potrivit…

- Loredana Marin, campioana europeana la box, a crescut departe de mama și fara tata. Cand era copila, ca sa poata sa se intrețina, a muncit pe camp, iar mai tarziu, in timpul liceului, a servit la restaurant . S-a apucat de box la 9 ani ca sa invețe sa se apere, iar acum se pregatește de turneul de calificare…