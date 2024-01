Stiri pe aceeasi tema

- Partidul ungar Mi Hazank (Patria noastra, de extrema dreapta), va revendica Transcarpatia, regiune in vestul Ucrainei, unde traiesc circa 150.000 de etnici maghiari, daca Ucraina iși pierde statalitatea din cauza razboiului, a declarat simbata seara liderul partidului, Laszlo Toroczkai, transmite Reuters.…

- Premierul ungar Viktor Orban, care blocheaza un ajutor al Uniunii Europene catre Ucraina, s-a declarat marti pregatit sa sustina Kievul, insa „in afara bugetului comun”, cu doua saptamani inainte de un summit european pe aceasta tema, relateaza AFP, potrivit Agerpres. „Daca vrem sa ajutam Ucraina –…

- Seful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban a sugerat duminica, 31 decembrie, ca liderul de la Budapesta s-ar putea abtine la urmatorul summit european la votul privind ajutorul financiar european oferit Ucrainei, desi spera in continuare ca pana atunci sa fie gasita o solutie acceptabila pentru…

- Liderul ucrainean Volodimir Zelenski a participat, in Argentina, la investirea noului președinte Javier Milei, acolo unde l-a intalnit și pe premierul maghiar Viktor Orban. Ungaria se opune in continuare aderarii Ucrainei la Uniunea Europeana, invocand, in mare, faptul ca aceasta țara este in continuare…

- Militar, diplomatic și economic, Ucraina și aliații sai se confrunta cu o faza dificila de care profita Rusia. Daca Occidentul nu poate caștiga razboiul din Ucraina, atunci ce razboi (mai) ar putea caștiga? Buna intrebare! Șeful diplomației ucrainene, Dmitro Kuleba, a fost cel care a pus intrebarea…