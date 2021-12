Ungaria: Șapte morți și patru răniți după un accident cu o mașină în care erau înghesuiți zece migranți Șapte persoane au fost ucise și patru ranite în Ungaria dupa ce o mașina cu numar de înmatriculare sârbesc, care transporta migranți, s-a lovit de o casa în noaptea de luni spre marți, dupa ce șoferul acesteia a fugit de poliție, transmite Reuters.



Incidentul a avut loc aproape de miezul nopții, când șoferul unui autoturism de tip MPV era verificat de poliție, moment în care a încercat sa fuga de aceștia, conducând cu viteza, potrivit poliției ungare.



Mașina s-a lovit apoi de o casa și s-a rasturnat. În vehicul, în afara… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

