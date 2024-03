Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul brazilian de externe l-a convocat pe ambasadorul ungar pentru a-i cere sa explice de ce fostul președinte Jair Bolsonaro, a stat ascuns doua nopți in ambasada Ungariei la Brasilia luna trecuta, in timp ce investigatorii poliției braziliene ii cercetau pe cei mai apropiați aliai ai sai, complici…

- Premierul Estoniei, Kaja Kallas, a ironizat joi, 21 martie, victoria președintelui rus Vladimir Putin in alegerile care s-au desfașurat la sfarșitul saptamanii trecute și pe care mulți lideri și analiști le considera drept o dovada clara de fraudare, scrie Politico."Refuz sa le numesc alegeri, le numesc…

- Militarizarea totala a Rusiei Aleksandr Dughin , ideologul preferat al lui Vladimir Putin , a publicat o scrisoare cu cateva zile inainte de alegerile din Rusia, care vor avea loc pe 17 martie 2024. Dughin cere ”militarizarea totala” a Rusiei. Prezentam traducerea acestei scrisori. Astazi, militarizarea…

- Romania a caștigat procesul in dosarul Roșia Montana! Totul a fost posibil cu ajutorul unui avocat specializat pe arbitraj international și al echipei sale. Romania a obținut o victorie decisiva vineri, 8 martie, la Washington, in dosarul Roșia Montana. Statul roman nu va fi obligat sa plateasca nicio…

- Rapid a caștigat derby-ul cu Dinamo, din etapa a 23-a a Superligii, 2-1 (Papeau 44, Burmaz 90/ Abdallah 45+1). Victoria a fost sarbatorita in Giulești, unde s-au strans peste 3.000 de suporteri, informeaza Gazeta Sporturilor. Fanii din Granț au boicotat partida organizata de „caini”.Dinamo a pierdut…

- Kievul a respins propunerea premierului slovac Robert Fico ca Ucraina sa cedeze teritorii invadatorilor ruși din țara, pentru a se ajunge la un "compromis" care sa puna capat razboiului, scrie luni, 22 ianuarie, Politico."Sa fim sinceri: fara securitate in Ucraina nu exista securitate in Slovacia sau…

- Un judecator din New York i-a ordonat, vineri, lui Donald Trump sa plateasca ziarului The New York Times 392.638 de dolari drept cheltuieli de judecata, in urma procesului pierdut al fostului președinte american impotriva cotidianului, relateaza ABC News.In 2021, Donald Trump a dat-o in judecata pe…

- Partidul „Progresist Sarb" (SNS) al presedintelui Aleksandar Vucic a castigat alegerile legislative si locale din 17 decembrie, al caror rezultat este contestat de opozitie, obținand 46,75% din voturi la nivel national, potrivit rezultatelor complete publicate miercuri, 3 ianuarie, informeaza Agerpres…