- Guvernul Ungariei a decis sa extinda pana in 30 iunie 2023 inghetarea temporara a dobanzilor la creditele ipotecare, a anuntat luni Marton Nagy, ministrul Dezvoltarii Economice, transmite MTI.

- Inghetarea dobanzilor pentru creditele ipotecare ale persoanelor fizice, impusa in acest an in cazul imprumuturilor cu dobanda variabila a facut parte din eforturile guvernului de a proteja debitorii de cresterea ratelor dobanzilor. Noua masura vine dupa ce majorarea de urgenta a dobanzii de referinta…

- Budapesta a criticat aspru Uniunea Europeana pentru impunerea de sanctiuni Rusiei in urma invadarii Ucrainei, declarand ca nu au reusit sa slabeasca in mod semnificativ Moscova, provocand in acelasi timp o crestere a preturilor alimentelor si energiei. Combinata cu deprecierea forintului la minime record,…

- Guvernul Ungariei a impus prin decret obligatia de a asculta bataile inimii fatului inainte de avort, o cerinta pe care vor trebui sa o indeplineasca toate femeile insarcinate care opteaza pentru o intrerupere de sarcina.

- Guvernul Ungariei a declansat o investigatie asupra operatorului aerian low-cost Wizz Air Holdings PLC pentru posibila incalcare a legislatiei privind protectia consumatorilor, informeaza Associated Press și Agerpres.

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a ajuns ieri la valoarea de 8,14% pe an, stagnand la valoarea din ziua precedenta, dar cu 0,02% mai mult decat vineri.