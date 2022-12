Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria a reusit, pe ultima suta de metri, sa ajunga la un acord cu Bruxelles-ul pentru a-i fi deblocate miliarde de euro din fondurile UE pentru anul viitor, ceea ce o va ajuta sa evite o devalorizare severa a monedei nationale si a obligatiunilor sale, dar Budapesta ramane sub supravegherea Comisiei…

- Guvernul premierului Viktor Orban urmeaza sa semneze in cateva zile acordurile de finantare cu Uniunea Europeana, insa o parte din fonduri vor intra anul viitor doar daca Ungaria va indeplini toate conditiile pentru a reduce riscurile de coruptie si pentru a spori independenta sistemului judiciar.A…

- Budapesta a blocat o serie de acorduri importante pentru UE, in speranța ca Bruxelles-ul va debloca fondurile UE destinate Ungariei, dar suspendate din cauza temerilor privind deteriorarea statului de drept. In cele din urma a obținut un compromis, scrie site-ul european Politico. Bruxelles-ul a acceptat…

- Conform agenției ungare MTI citate de News.ro, Peter Szijjarto a scris: „Uniunea Europeana introduce plafonarea pretului petrolului. Cu toate ca ar fi timpul ca Bruxelles-ul sa isi dea seama ca aceste masuri si altele similare afecteaza cel mai mult economia europeana”. In opinia lui Szijjarto, ar fi…

- Aproape 31.000 de companii din Europa au proprietari rusi, arata un raport publicat recent de Comisia Europeana, transmite DPA, citata de Agerpres. Aceste companii sunt active in special in sectoarele: imobiliar, constructii, hoteluri, finante si energie, se precizeaza in raportul Executivului comunitar.…

- Generalul polonez Piotr Trytek a fost numit sa conduca misiunea Uniunii Europene pentru antrenarea militarilor ucraineni. Anunțul a fost facut joi seara, 27 octombrie, de ministrul apararii de la Varsovia, Mariusz Blaszczak, in conditiile in care tarile occidentale cauta sa-si intensifice sprijinul…

- Joi, cancelarul Germaniei, Olaf Scholz a condamnat atacurile rusesti cu drona asupra tintelor civile din Ucraina si a spus ca ”astfel de tactici ale pamantului parjolit nu vor ajuta Rusia sa castige razboiul”, relateaza DPA, Reuters si Agerpres . Intr-un discurs sustinut in parlamentul german inaintea…

- In enclava Kaliningrad, sediul flotei ruse din Marea Baltica, a inceput instruirea unor recruti mobilizati recent. Despre aceasta a anuntat miercuri, 28 septembrie, ministerul apararii de la Moscova intr-un mesaj preluat de Reuters . „Intreg personalul militar mobilizat indeplineste standardele de tragere…