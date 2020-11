Ungaria: Demisia unui deputat ungar din Parlamentul European

Europarlamentarul ungar Jozsef Szajer, membru al partidului Fidesz al premierului Viktor Orban si al PPE (centru-dreapta), si-a anuntat duminica demisia si retragerea din viata politica din motive personale, in plina criza intre Bruxelles si Budapesta, relateaza AFP.



Aceasta plecare din Parlamentul European, care va deveni efectiva din 31 decembrie, nu este legata de conflictul care il opune pe premierul ungar Viktor Orban Uniunii Europene in problema statului de drept, a afirmat Szajer, in timp ce unii observatori speculeaza cu privire la acest subiect pe retelele de socializare.

…