ARBDD, despre vizarea permiselor de pescuit comercial

Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii ARBDD Tulcea informeaza pescarii comerciali interesati ca toate solicitarile de acte de reglementare pentru viza pe anul 2020, se vor depune pana la data de 10.12.2020 inclusiv, in vederea solutionarii acestora in termenele legale in vigoare.Administratia… [citeste mai departe]