- Deși benzina s-a ieftinit, motorina a atins noi maxime istorice in Romania, in Europa Centrala și de Est, dar și in SUA. Se așteapta ca diferența sa ramana ridicata sau chiar sa se majoreze, in perioada urmatoare, daca nu asistam la o temperare a ostilitaților in Ucraina. Motorina ar putea ramane, o…

- Ungurii plafoneaza prețurile la carburanți: Platesc cu o treime mai puțin decat in mod normal Ungurii plafoneaza prețurile la carburanți: Platesc cu o treime mai puțin decat in mod normal Prețurile carburanților au crescut la maxime record in intreaga Europa, dar prețurile benzinei au atins maxime in…

- Comisia Europeana a declarat luni ca situatia statului de drept a continuat sa se deterioreze in Ungaria, in cadrul unei reuniuni a ministrilor afacerilor europene, exprimandu-si ingrijorarea cu privire la lipsa de independenta a autoritatii de reglementare a mass-media si la utilizarea programului…

- Comisarul european pentru buget Johannes Hahn a fost mandatat sa trimita guvernului ungar o ''notificare scrisa'', in cadrul unei proceduri inedite care conditioneaza virarea fondurilor europene de respectarea principiilor statului de drept, a declarat vicepresedintele Comisiei Europene pentru promovarea…

- Pe 18 aprilie, conform datelor statistice, prețul mediu al motorinei in intreaga lume este de 1,29 dolari americani pe litru. Cu toate acestea, exista o diferența substanțiala intre aceste prețuri intre țari. Ca regula generala, țarile mai bogate au prețuri mai mari, in timp ce țarile mai sarace și…

- Pe intreg parcursul anului trecut, in Romania, prețurile la pompa ale motorinei și benzinei au ramas relativ apropiate. Diferențe ușor mai ridicate au fost in vara anului 2021, deși ele s-au menținut in general sub 20 de bani pe litru. O diferența ușor de observat a inceput sa apara in primavara acestui…

- Motorina si benzina se mai ieftinesc cu cativa bani. Pentru joi, 7 aprilie, Agentia Nationala pentru Reglementare in Energetica a stabilit pentru benzina A 95 un pret plafon de 27 de lei si 30 de bani, cu opt bani mai putin decat miercuri.

- Dupa ce benzina și motorina, timp de opt zile consecutiv, au fost comercializate la prețuri in descreștere continua, Agentia Nationala pentru Reglementare in Energetica a stabilit pentru vineri, 25 martie, noi prețuri plafon la carburanți.