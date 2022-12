Ungaria s-a opus, marti, prin veto pachetului in valoare de 18 miliarde de euro sub forma de ajutor macrofinanciar pentru Ucraina pentru anul 2023 propus de Comisia Europeana. Uniunea Europeana cauta acum o solutie, cu sprijinul restului statelor din blocul comunitar, pentru a canaliza asistenta financiara catre Kiev, transmite EFE. ”Nu am putut adopta pachetul, […] The post Ungaria a blocat ajutorul european de 18 miliarde de euro pentru Ucraina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .