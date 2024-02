Unde sunt modelele din Decalogul lui Flutur? Că vedem doar lichele! Miting anti-extremism la Suceava. Baronul sucevean Gheorghe Flutur prezinta un decalog al luptei impotriva extremismului. O abordare ce se vrea ferma și pragmatica. Un set de reguli care ar trebui sa guverneze atitudinea societații noastre fața de extremiști. Modele, nu lichele suna foarte bine. Dar unde sunt modelele? Ca lichelele se vad peste tot. Vorbim aici despre un miting cu dedicație directa. Un miting antiextremism dar și un miting anti-Simion. Deducem de aici ca la Suceava sunt mari probleme cu alde Simion. Mai deducem și ca baronul sucevean incearca sa domoleasca avantul neo-suveraniștilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a prezentat duminica, 4 februarie, un decalog de lupta impotriva extremisului in cadrul unui miting organizat impotriva acestui curent. El a precizat ca mesajul trebuie sa fie de pace, dar a avertizat "sa nu ne ia cineva de prosti ca uitam…

"Noi avem fapte in spate. Societatea civila trebuie sa fie mai curajoasa. Am sa citesc de aici, de la Suceava, decalogul de lupta impotriva extremistilor, asa cum il vad eu, putem sa-l completam. Este un inceput. Trebuie sa luptam, dragii mei, in primul rand pentru siguranta noastra, a dumneavoastra,…

Presedintele Consiliului Judetean Suceava Gheorghe Flutur a prezentat duminica, un decalog de lupta impotriva extremisului in cadrul unui miting organizat impotriva acestui curent. El a precizat ca oameni prezenti au scandat "Nu dati like-uri la lichele, vor veni vremuri mai grele"

