Cele mai mari prețuri de pe piața energiei electrice provin din zona eolienelor și fotovoltaicelor. Pare un paradox, avand in vedere ca, practic, nu este nevoie de niciun fel de combustibil pentru funcționarea acestora. In realitate, investițiile in aceste doua tipuri de regenerabile sunt enorm de scumpe și fara amortizare reala, iar incapacitatea de a […] The post Unde sunt economiile? Eolienele și fotovoltaicele produc cea mai scumpa energie first appeared on Ziarul National .