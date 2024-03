Producția de energie a eolienelor s-a prabușit catastrofal in ianuarie, o luna preconizata a fi propice pentru acest sector. Consecința directa a fost o creștere a importurilor de energie cu 63,3%, avand in vedere și producția in cadere libera a termocentralelor pe carbune, care nu mai au voie sa produca. Producția din hidroenergie a scazut […] The post S-au prabușit eolienele. Energia intermitenta crește importurile first appeared on Ziarul National .