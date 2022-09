Creșterea inflației și lipsa unor produse de baza au accelerat creșterea riscului de proteste in jumatate din țarile lumii. O arata un raport al Verisk Maplecroft, o companie de consultanța strategica și risc global. Din cele 193 de state monitorizate, 101 prezinta o majorare a riscului de proteste intre al doilea și al treilea trimestru al acestui an. In raport apar si țari precum Peru, Kenya, Ecuador și Iran, care s-au confruntat deja cu proteste, pe fondul cauza creșterii costului vieții. Nemulțumirea populației crește insa și in țari de pe continentul european – Elveția, Olanda, Germania și…