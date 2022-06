Stiri pe aceeasi tema

- Fosta mare gimnasta Nadia Comaneci l-a felicitat, miercuri seara, pe David Popovici pentru succesul de la Campionatul Mondial de natație, intr-un mesaj video transmis pe rețelele de socializare.In mesajul de felicitari pentru David Popovici, „Zeița de la Montreal” a amintit și de un episod petrecut…

- Imediat dupa ce s-a impus in finala de la 100 m, care a avut loc miercuri, copilul-minune al natației a fost elogiat de publicații din intreaga lume. Popovici a fost comparat de britanicii de la The Times cu australianul Ian Thorpe, o adevarata legenda a natației mondiale. The Times: „Sa facem cunoștința…

- Inotatorul David Popovici va primi o recompensa financiara de la Ministerul Tineretului și Sportului dupa suceesele sale de la Campionatele Mondiale de la Budapesta. Este vorba despre o suma de aproximativ 22.000 de euro, potrivit Eurosport , care citeaza AS.ro . Campionul in varsta de 17 ani va primi…

- Pur și simplu nu mai este nimic de adaugat cand vezi cu cata dorința și placere concureaza David Popovici la fiecare proba in bazin! Romanul nostru de doar 17 ani a luat aurul și in proba de 100 m liber, proba „regina“ și putem spune ca a cucerit nu doar Budapesta, ci și toate inimile romanilor și chiar…

- Performanța inotatorului roman David Popovici la Campionatele Mondiale de natație de la Budapesta, unde luni a caștigat aurul , nu a trecut neobservata de presa internaționala. „Prezentul este David Popovici. Și viitorul este tot al lui”, scriu marile publicații. Sub titlul „Tom Dean ia bronzul, in…

- Povestea sportiva lui David Popovici incepe la patru ani, atunci cand a fost diagnosticat cu scolioza de catre medicul pediatru, care le-a recomandat parintilor sa-l duca la inot. David Popovici (17 ani) este primul campion mondial al Romaniei la inot. El a castigat medalia de aur la proba de 200 m…

- David Popovici a obtinut titlul de campion mondial pe distanta 200 de metri liber, la Budapesta, dar a stabilit si un nou record mondial la juniori. In plus, el l-a depasit si pe australianul Ian Thorpe in topul celor mai buni timpi scosi la aceasta proba.

- David Popovici a impresionat iar pe toata lumea, calificandu-se fantastic in finala de la 200 de metri liber, la Campionatele Mondiale de natație. Sportivul roman a stabilit un record mondial la juniori, dupa prestația extraordinara de la Budapesta. „1:44.40, nou record mondial de juniori! David s-a…