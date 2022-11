La aproximativ 80 de kilometri de Constanta, in apropierea localitatii Ion Corvin, se afla Peștera Sfantului Andrei, supranumita și Betleemul romanilor! Este cea mai veche biserica crestina de pe teritoriul Romaniei. Aici, la Betleemul neamului romanesc, vin in fiecare an mii de credinciosi spre a-l cinsti pe Sfantul Apostol Andrei. Conform istoricilor bisericesti, Sfantul Apostol Andrei a fost martirizat in cetatea Patras din Grecia de astazi, prin rastignire pe o cruce in forma de X, numita „crucea Sfantului Andrei“.In anii 1930, cunoscutul teolog Ioan Dinu a amenajat Pestera unde a trait Sfantul…