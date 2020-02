Unde sa mai iesi cu colegii? Inca e frig si nu iesiti la terasa, sa va clatiti ochii? Colegii tai, prietenii, trebuie surprinsi cu o idee memorabila.



Sa faceti o seara impreuna de care sa nu uitati pana la pensie: sa fie sport live? Sa fie ceva bun de mancare? Sa aveti la ce sa va straluceasca ochii? Sa fie tare, si fun, si adrenalina?



Iei bilete la DanceMasters: sa traiti competitia GrandSlam - cel mai inalt nivel sportiv, sa admirati miscari atletice perfecte, corpuri modelate de efortul sustinut si de ritmul muzicii, sa comparati perechile latino sau standard de pe primele locuri din lume, sa aveti… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

