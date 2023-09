Stiri pe aceeasi tema

- Toata lumea a fost șocata sa afle ca Oana Zavoranu și Alex Ashraf au divorțat. Vedeta susține ca fostul ei partener de viața este in casa amantei, unde este supravegheat la orice pas. Bruneta a facut dezvaluiri neașteptate dupa ce au decis sa mearga pe drumuri separate in viața.

- Oana Zavoranu il acuza pe fostul ei soț, Alex Ashraf, ca i-a cheltuit toți banii cu amanta. Vedeta susține ca acesta i-a luat suma de 162.000 de euro pentru a-i cumpara mașina și casa amantei. Iata ce declarații a facut vedeta!

- Este vestea momentului in showbiz-ul din Romania! Oana Zavoranu și Alex Ashraf au divorțat! Acum avem adevarul despre separarea dintre cei doi soți. Iata cum a ajuns el sa dea divorț de vedeta! Nu are legatura cu amanta! Iata ce declarații a facut Oana Zavoarnu in exclusivitate pentru Antena Stars!

- Alex Ashraf a facut primele declarații dupa ce site-ul Spynews a scris ca acesta a divorțat de Oana Zavoranu și ca deja s-a mutat la amanta. In urma cu fix o luna, vedeta ii declara public iubirea soțului, intr-o postare pe Instagram. „Cand dragostea este adevarata, nu exista nimic sa o poata invinge”.…

- Vestea ca Alex Ashraf și Oana Zavoranu s-au desparțit a luat prin surprindere lumea mondena! Cu toate ca in ultima perioada au existat zvonuri ca relația celor doi ar fi pe butuci, atat bruneta, cat și partenerul ei de viața au incercat de fiecare data sa le infirme. Astazi insa, Oana Zavoranu a confirmat…

- Este vestea momentului in showbiz-ul din Romania! Alex Ashraf a divorțat de Oana Zavoranu! Soțul vedetei s-a mutat la amanta lui, astfel ca barbatul a decis sa plece din casa partenerei sale și sa o lase singura pe aceasta.

- Liviu Varciu și Anda Calin au implinit 7 ani de relație! Cei doi sunt mai fericiți și impliniți ca niciodata alaturi de copiii lor, insa momentele dificile nu i-au ocolit nici pe ei. Prezentatorul TV a vorbit despre gelozia din relația lor, dar și cum reacționeaza el cand Anda Calin este curtata de…

- Oana Zavoranu și Alex Ashraf par sa fie mai fericiți ca niciodata, iar problemele din cuplu, despre care s-a tot vorbit in trecut, par ca au fost date uitarii. De curand, cei doi s-au afișat impreuna, moment in care vedeta a postat un mesaj emoționant.