- Masuri pentru protejarea sanatatii romanilor in contextul Covid.Ca urmare a confirmarii prezentei tulpinii Omicron in Romania, prim ministrul Nicolae Ionel Ciuca a convocat, astazi, de la ora 11.00, la sediul Guvernului, o intalnire cu principalii responsabili ai gestionarii pandemiei: ministrul Sanatatii,…

- Unanimitate pentru acordarea Voucherelor de vacanța. Pentru prima data, organizațiile publice și private din Romania se unesc in susținerea Voucherelor de vacanța care aduc beneficii importante, atat angajaților, cat și economiei naționale. Voucherele de vacanța reprezinta o motivație importanta…

- Mulți romani aleg ca in sezonul rece sa fuga cat mai departe de frig, catre destinații exotice, unde se mai pot bucura de temperaturi ridicate, soare și mare.Daca in trecut turiștii romani nu plecau foarte departe de Romania, acest lucru s-a schimbat in ultimii ani și au crescut substanțial…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a adoptat sambata o hotarare prin care Ministerul Afacerilor Externe (MAE) este abilitat sa realizeze formalitațile consulare necesare pentru repatrierea pacienților cu forme severe de Covid-19 care au fost transferați in strainatate de statul roman.…

- Aproape 8.000 de romani au fost in Maldive in primul trimestru al anului, conform turoperatorului Paralela 45. Romania ocupa locul sase in clasamentul turistilor straini. Maldive revine in portofoliul de vacante al Paralelei 45, cu zboruri charter inca de la finalul lunii noiembrie. O saptamana de vacanța…

- Asociația Spitalelor din Bulgaria a lansat o dezbatere in care cere ca bolnavii de COVD-19 care nu sunt vaccinați sa suporte costurile spitalizarii. Reprezentanții asociației susțin ca numarul tot mai mare de infectari sufoca sistemul sanitar, in condițiile in care 90% dintre pacienți nu au…

- Ministrul Sanatatii, Cseke Attila, a anuntat ca medicamentul Favipiravir poate fi eliberat in regim ambulatoriu, de la farmacia cu circuit inchis din spitale, pentru bolnavii COVID cu forme usoare. Cseke Attila a declarat, intr-o conferinta de presa la finalul sedintei de Guvern, ca acest…