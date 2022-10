Unde nu este durere, nici întristare, nici suspin “Unde nu este durere, nici intristare, nici suspin”… Locul asta e, poate, cu adevarat, unul in care oamenii se duc, cand se duc. Poate ca e o lume nevazuta, nestiuta, la care tanjim toti, la un moment dat. Sau nu. Nu e. Cine mai stie? Cert e ca, palpabil, pe aici, pe pamant, un loc unde nu este durere, nici intristare, nici suspin – doar pentru cei plecati, desigur, nu pentru cei ramasi, care sunt plini de durere si de intristare – este cimitirul. Zilele trecute, am luat un snop de lumanari si inca unul de flori si m-am dus in vizita la cei dragi, care, din diverse motive, au plecat in lumea aceea,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

