Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi" si Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi au anuntat in cursul zilei de ieri perioada de desfasurare a admiterii de toamna, dar si numarul de locuri scoase la consurs in cadrul acestei sesiuni. Astfel, candidatii care doresc sa se inscrie la Politehnica ieseana pot face acest lucru in perioada 6-17 septembrie, avand la dispozitie 500 de locuri bugetate la licenta si 450 la master. Admiterea la „Cuza" va avea loc in perioada 6-8 septembrie, fiind disponibile1909 locuri: 1652 de locuri pentru candidatii romani (261 de locuri la buget, din care 35 de…