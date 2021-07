Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul de Istorie si Etnografie din Targu Neamt gazduieste proiectul expozitional "Armament si accesorii militare din cele doua razboaie mondiale in colectiile Complexului Muzeal National Neamt". Expozitia a fost organizata cu scopul de a omagia implinirea a 80 de ani de la intrarea Romaniei in…

- Vineri, 11 iunie 2021, incepand cu ora 18:00, la Borderline Art Space are loc deschiderea expozitiei „Pret-a-lutter" a artistului Catalin Rulea. Expozitia are doua parti, cea de-a doua fiind instalata la libraria Art+Design (Carol I nr. 4, Iasi), acolo unde va avea loc si lansarea publicatiei care a…

- Expoziția „Istorie in culori: Ilustrația de carte istorica pentru copii și tineri in anii comunismului” va fi vernisata marți, 1 iunie, de la ora 12:00, pe strada Muzeului din Alba Iulia. Expoziția propune publicului un colaj din portrete de ilustratori (activi in a doua jumatate a secolului XX) și…

- Armata rusa a permis accesul unui grup media internationale la baza sa “Arctic Clover” (“Trifoiul Arctic”) din arhipelagul Franz-Joseph. Potrivit AFP, la 600 km de Polul Nord, pe un teritoriu de peste 14.000 mp, soldatii rusi au construit pe ruinele unei foste baze sovietice un complex capabil sa functioneze…

- Expoziția temporara “Moon Impact. O poveste geologica”, gazduita de Muzeul de Arta Brașov, este punctul de plecare al unui nou proiect cultural adresat comunitații artistice locale și publicului brașovean. Proiectul cultural “Moon Impact: The Aftermath” este organizat de Muzeul de Arta Brașov in colaborare…

- Procurorii turci au ordonat arestarea a 532 de suspecti, printre care 459 de militari activi, in cadrul unei operatiuni care ii vizeaza pe sustinatori ai miscarii predicatorului Fethullah Gulen. Gulen este acuzat de orchestrarea puciului esuat din vara lui 2016, potrivit agentiei Anadolu. Ancheta, in…

- Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacau redeschide in data de 27 aprilie 2021 expoziția permanenta a Muzeului de Arta, din str. Nicolae Titulescu, nr. 23. In cadrul acestei expoziții se regasesc un numar de aproximativ 400 de lucrari de pictura, sculptura și grafica din patrimoniul instituției. Publicul…

- Micro-expozitia "Roupel 1941. Batalia pentru apararea Greciei", organizata cu ocazia implinirii a 80 de ani de la desfasurarea Operatiunii Marita, va putea fi vizitata, incepand de vineri, la Muzeul National de Istorie a Romaniei. "Roupel 1941. Batalia pentru apararea Greciei'' prezinta un moment…