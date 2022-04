Unde au descoperit dronele ucrainene un „cimitir” de blindate rusești In apropiere de granița ucraineana, pe teritoriul Rusiei, se afla un adevarat cimitir de zeci de vehicule militare și tancuri avariate sau scoase din uz, susțin ucrainenii, care le-au filmat cu ajutorul dronelor. Vehiculele se afla la zece mile de granița pe teritoriul Rusiei, in apropiere de localitatea Golovchino, unde au fost depozitate, dupa ce au suferit avarii in luptele din Ucraina, potrivit ObservatorNews. Este vorba de nu mai puțin de 57 de echipamente militare individuale, dintre care cel putin 17 tancuri de lupta. Zborurile de recunoaștere cu dronele Lelelka deasupra teritoriului Rusiei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

