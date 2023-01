Stiri pe aceeasi tema

- Adelina Chivu (41 de ani), soția fostului mare internațional Cristian Chivu (42 de ani), a aparut pentru prima data intr-o emisiune televizata dupa o pauza de 8 ani. Adelina și Cristi au un mariaj trainic de 15 ani. Cei doi au impreuna doua fete, Natalia și Anastasia. Fosta prezentatoare a știrilor…

- Discreta in ceea ce privește declarațiile despre viața familiei sale și o apariție rara in spațiul public de la noi din țara, soția lui Cristi Chivu a facut dezvaluiri spumoase. Adelina Chivu a povestit ca a facut furori in randul italienilor cu un produs romanesc ieftin. Fetele ei l-au dus la școala…

- O femeie din Thailanda a trait clipe de coșmar, dupa ce a fost uitata de soț in mijlocul pustietații. Barbatul a condus 160 de kilometri, iar in tot acest timp, nu a realizat ca femeia nu este langa el. Soția a fost nevoita sa ceara ajutorul autoritaților și a mers 20 de kilometri pe jos.

- Claudia Focșa, soția deputatului Dumitru Focșa, spune ca iși va retrage plangerea depusa la poliție impotriva soțului batauș. „Eu voi intenta divorț așa cum am și voi vedea liniștita de viața mea. Am discutat despre faptul ca am sunat la 112. Singurul lucru pe care il regret este ca totul a ajuns sa…

- „Este prima data cand a fost ceva mai grav, dar incidente și conflicte in familie au mai fost de-a lungul celor 13 ani de cand suntem impreuna. Nu a fost ceva peste care sa nu putem sa trecem, dar acum a fost ceva mai grav. Un om este violent din fire și sa-l determine orice conflict. In cazul nostru…

- Astazi s-a aflat ca Dan Negru nu prezinta Revelionul 2023, la Kanal D . Primele reacții au aparut in spațiul public dupa decizia lui, unii dintre fanii prezentatorului spun ca ii vor duce dorul, alții ii respecta decizia și așteapta ca anul viitor, de Revelion, sa apara pe post cu o emisiune speciala,…

- Mașina unei familii de romani care traiește de 22 de ani in Italia a fost dezmembrata și hoții i-au furat o mulțime de piese, paguba ajungand la 14.000 de euro, dupa cum relateaza cotidianul local L’Arena . „Am gasit altele similare online, dar cand am intrebat de unde le are, vanzatorul m-a blocat”,…

- Cristi Chivu Cristi și Adelina Chivu formeaza unul dintre cele mai frumoase și longevive cupluri din showbiz-ul romanesc. Cei doi traiesc o frumoasa poveste de dragoste, iar din rodul iubirii lor au rezultat cele doua fetițe, Natalia și Anastasia. Iata cum arata fiicele sportivului!