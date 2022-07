Stiri pe aceeasi tema

- Fostul lider PSD, Liviu Dragnea, a susținut la Oradea prima conferința de presa dupa eliberarea din inchisoare produsa in urma cu exact un an. El a prezentat un program al noului sau partid, Alianța Pentru Patrie, și a promis ca, daca revine la putere, va naționaliza companiile straine și va interzice…

- Evenimentul are loc vineri, la ora 17:00, la Arena „Antonio Alexe”. La finala vor participa și artiști precum Cornelia și Lupu Rednic, Gheorghe Gheorghiu, tanara interpreta de muzica populara Daniela Rizea, finalista Next Star, dar și Cornel Ogrean Studio Dance.

- Jurnalistul Victor Ciutacu nu a ratat momentul și a comentat pe facebook știrea despre noua iubita a lui Liviu Dragnea, cea care i-ar fi luat locul Irinei Tanase, partenera care l-a inșelat pe fondatorul partidului APP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- ■ edilii pun la dispozitie un microbuz pentru vizitarea obiectivelor din urbea musatina ■ prima atestare documentara a asazarii a fost la 1392 ■ In ultima sedinta de indata a Consiliului Local, din 4 iulie, alesii au adoptat Hotararea nr. 51 privind Planul de actiuni pentru dezvoltarea turismului –…

- ‘In Chișinau mi-au spus ca singura soluție ar fi o operație care ducea catre invaliditate deplina pentru tot restul vieții Intervenție chirurgicala de excepție pentru o pacienta din Republica Moldova in Spitalul REGINA MARIA Brașov. Operația a durat mai mult de 12 ore și a avut in spate o echipa multidisciplinara…

- Apar detalii picante despre viața afaceristului care se pare ca i-a furat inima Irinei Tanase. Conform presei, frumoasa blonda s-a consolat dupa desparțirea de Liviu Dragnea, ba chiar și-a gasit un nou iubit, un cunoscut afacerist din domeniul medical. Roger El Akoury este patronul unui celebru lanț…

- Irina Tanase și-a gasit fericirea in brațele lui Roger El Akoury, dupa desparțirea de Liviu Dragnea. Cine este barbatul din viața frumoasei blondine. Aceasta este o prezența discreta in lumea showbiz-ului romanesc, dar in trecut s-a iubit și cu Anna Lesko.

- Procurorul sef al DNA, Crin Bologa, a declarat ca nu este multumit ca s-au prelungit termenele pentru solutionarea dosarului Tel Drum in care este anchetat fostul presedinte al PSD Liviu Dragnea, dar si-a exprimat speranta ca in mandatul sau va fi data solutia finala de catre procurorul de caz.…