Unde a fost găsită Melinda, fata dispărută din Sighetu Marmației, acum o săptămână. Familia oferea 10.000 de euro recompensă Sara Melinda Moiș, fata de 13 ani disparuta șapte zile in Sighetu Marmației, a fost gasita. Un barbat, in casa caruia se afla fata este audiat, luni, de poliție. Fata de 13 ani data disparuta, pentru care familia oferea recompensa de 10.000 de euro și care a fost cautata de polițiști și de jandarmi, inclusiv cu […] The post Unde a fost gasita Melinda, fata disparuta din Sighetu Marmației, acum o saptamana. Familia oferea 10.000 de euro recompensa appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- A fost o mobilizare fara precedent in Sighetu Marmației, dupa ce o minora de 13 ani a plecat de acasa, iar parinții au dat-o in cautare. Melinda a fost cautata timp de șapte zile. Luni, 13 noiembrie, poliția locala a gasit-o intr-o casa, dupa ce a primit informații din partea unui tanar.

- Melinda Sara Moiș, copila 13 ani cautata de o saptamana de polițiști, dupa ce a disparut de acasa, din Sighetu Marmației, a fost gasita.Anunțul a fost facut de șeful politiei locale din Sighet, care a precizat ca a gasit-o "intamplator" și ca fata este "vie și ok". Parinții Melindei anunțasera o…

- Parinții Melindei, fata de 13 ani disparuta de aproape o saptamana din Sighet, sunt disperați. Aceștia transmit un apel catre populație și spun ca ofera 10.000 de euro recompensa oricui poate ajuta la gasirea copilei. Parinții Melindei, fata de 13 ani disparuta fara urma de 6 zile din Sighet, apel disperat:…

- Ioana Laura Bunda, soția primarului din Boțești, Nicolae Mihai Bunda, in virsta de 32 de ani și mama a trei copii s-a spanzurat in aceasta dimineața. Tragedie, in aceasta dimineața, in localitatea Boțești din județul Argeș, acolo unde soția primarului a fost gasita moarta in casa. Ar fi suferit de depresie…

- Noi detalii ies la iveala in cazul crimelor teribile care au avut loc in capitala Belgiei. Abdesalem Lassoued, tunisianul radicalizat care a ucis doi suedezi, luni seara, la Bruxelles, fusese prins in Suedia cu un pașaport romanesc fals pe numele „Abdesslem Laswad”, a anunțat televiziunea de stat suedeza…

- Tribunalul București a decis trimiterea in judecata a intregii familii Pascu, Miruna Pascu, Vlad Pascu și Mihai Claudiu Pascu, intr-un dosar care vizeaza traficul de droguri, influențarea martorilor și muniție deținuta ilegal. Intre timp, a fost finalizata expertiza in cazul accidentului de la 2 Mai.…

- Presa din Italia a publicat informații despre victimele tragediei care a avut loc in Veneția, unde, printre victime s-a aflat și o familie de romani. De asemenea, pe lista victimelor se afla și o femeie de naționalitate moldoveana, dar cu cetațenie ucraineana. Potrivit Corriere della Serra, care a publicat…

- Un barbat si o femeie, sot si sotie, au fost gasiti morti intr-un canal de langa Gura Portitei. Barbatul s-a inecat, iar femeia avea o taietura la gat. Potrivit ”Tulcea Noastra”, cei doi, sot si sotie, erau cazati intr-o locatie pe care trebuiau sa o paraseasca duminica la pranz si sa se intoarca acasa.…