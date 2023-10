Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Cioaca a ieșit din inchisoare! In cursul zilei de azi, judecatorii de la Tribunalul Argeș au admis contestația fostului polițist, condamnat pentru uciderea soției sale, avocata Elodia Ghinescu, astfel ca acesta a fost eliberat condiționat, iar decizia este definitiva. Maria Vasii, avocata lui…

- Fostul polițist Cristian Cioaca a parasit marți penitenciarul Mioveni, dupa ce instanța a decis definitiv sa fie eliberat condiționat. „Today is the first day of the rest of my life”, in taducere ”Astazi e prima zi din restul vieții mele”, a spus Cioaca la ieșirea din inchisoare, unde a fost intampinat…

- Tribunalul Argeș a decis luni, 22 august, eliberarea condiționata a fostului polițist Cristian Cioaca. Decizia instanței este definitiva și va fi pusa in aplicare de indata. Cristian Cioaca a fost condamnat definitiv in 2014 la la 15 ani și 8 luni de inchisoare pentru uciderea soției sale, Elodia Ghinescu.…

