- Ucraina anunta duminica faptul ca a respins, in noaptea de sambata spre duminica, ”cel mai important atac cu drona” la Kiev de la inceputul razboiului, soldat cu doi morti, iar armata anunta ca a distrus 52 dintre cele 54 de drone explozive lansate de Moscova in intreaga tara, relateaza AFP, informeaza…

- Statul Major General al Ucrainei a transmis joi seara, pe Facebook, sumarul evenimentelor petrecute pe front in timpul zilei:- Federația Rusa a lansat drone iraniene „Shahed-136/131”, dar 18 din cele 24 de drone kamikaze au fost distruse de aparatorii noștri. CITESTE SI Nemulțumiri intre privilegiați:…

- Joi, 4 mai, o drona Bayraktar s-a defectat in regiunea Kiev. Armata a fost nevoita sa o doboare pe cer deasupra capitalei, transmite Comandamentul Forțelor Aeriene al Forțelor Armate ale Ucrainei. Anterior, presa ucraineana a transmis ca rușii au atacat Kievul, iar apararea antiaeriana a funcționat,…

- Ministerul ucrainean al Apararii a publicat miercuri un clip in care prezinta cum reușesc militarii Kievului sa ascunda lansatoarele de rachete HIMARS in adaposturi speciale antiatomice, construite de pe vremea fostei Uniuni Sovietice. Militarii ucraineni spun ca aceste buncare speciale reprezinta unul…

- Seful Statului Major al armatei SUA, generalul Mark Milley, a avertizat miercuri ca un razboi intre Statele Unite si o alta mare putere va antrena un consum „extraordinar” de munitie si ca tara ar trebui sa se asigure ca este pregatita, scrie AFP. Ucraina si Rusia au folosit cantitati foarte mari de…